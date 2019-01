Rui Costa expulso por protestos pelo golo anulado ao Benfica

Golo invalidado a Pizzi daria o empate às águias a momentos do intervalo.

21:14

Rui Costa não calou a indignação com o golo que foi anulado ao Benfica em cima do intervalo e acabou por ser expulso, avança o Record . O tento daria o 2-2 .Ao minuto 45 do Benfica-FC Porto, num contra-ataque muito rápido dos encarnados, a aproveitar o desequilíbrio dos dragões, a bola acaba em Rafa e o extremo fica completamente isolado na cara de Vaná, entregando depois a bola a Pizzi, que com a baliza aberta só teve de encostar.O auxiliar de Carlos Xistra anulou o golo e o VAR confirmou essa decisão. Um lance polémico que valeu muitos protestos do lado dos encarnados, sendo Rui Costa a principal figura.O administrador da SAD deixou ainda bem vincado o desagrado no regresso aos balneários.