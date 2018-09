Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto no ataque aos milhões da Champions

Dragão rumo à mais milionária edição de sempre.

Por Mário Pereira | 09:00

O FC Porto dá esta terça-feira o pontapé de saída para a mais milionária edição de sempre da Liga dos Campeões. Frente aos alemães do Schalke 04 (jogo em Gelsenkirchen a partir das 20h00), a formação azul e branca inicia uma caminhada que poderá tornar-se um verdadeiro ‘El Dorado’.



Com a atualização do valor dos prémios, os campeões nacionais avançam para a fase de grupos com um encaixe garantido de 44,05 milhões de euros.



Os números, contudo, poderão subir para patamares bem superiores. Serão pagos bónus de desempenho por cada jogo na fase de grupos: 2,7 milhões de euros por vitória, 900 mil euros por empate.



Os montantes não distribuídos (900 mil euros por cada jogo que terminar empatado) serão somados e redistribuídos depois proporcionalmente pelos clubes participantes na fase de grupos em função do número de vitórias somadas.



A qualificação para a fase de grupos vale mais 9,5 milhões de euros, os quartos de final pagam 10,5 milhões e as meias-finais 12 milhões. A final garante mais 15 milhões, com o vencedor a embolsar 4 milhões suplementares.



PORMENORES

André Pereira de volta

Sérgio Conceição pode contar com André Pereira para a deslocação à Alemanha, onde o FC Porto defronta amanhã o Schalke 04. O avançado, que esteve ausente por lesão dos últimos dois jogos, já treina sem limitações.



Árbitro é espanhol

O espanhol Jesús Manzano, de 34 anos, é o árbitro designado pela UEFA para dirigir o jogo de amanhã em Gelsenkirchen. Nunca antes apitou encontros do FC Porto. Foi o árbitro do Benfica- -Basileia (0-2) da época passada, na Champions.