Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FC Porto procura lateral para fechar plantel

Garantir uma alternativa para Telles é o objetivo até 31 de agosto.

Por João Pedro Óca | 08:48

O FC Porto está à procura de garantir um lateral-esquerdo e um atacante para fechar o plantel.



A uma semana do fecho de mercado de transferências em Portugal (31 de agosto), a prioridade da SAD dos dragões é contratar um jogador que seja uma alternativa ao titularíssimo Alex Telles. Nos planos do campeão nacional está ainda a contratação de um jogador capacitado para jogar no ataque, quer nas alas, quer no centro, apurou o CM.



Sérgio Conceição está satisfeito com o rendimento da equipa no arranque da época, mas tem a consciência de que há limitações no plantel para atacar as várias competições que a equipa vai disputar. O caso mais gritante é no lado esquerdo da defesa.



Alex Telles é o único natural na posição e, por isso, os dragões querem assegurar mais uma opção, caso o brasileiro fique indisponível, como aconteceu na época passada. François Moubandjé, lateral-esquerdo de 28 anos do Toulouse, é um dos jogadores que está nos planos dos azuis-e-brancos.



Para o ataque, mesmo com a reintegração de Marega, Sérgio Conceição gostava de contar com um mais jogador versátil que desse mais soluções à equipa. Até porque Aboubakar e Brahimi ainda podem sair.



As lacunas do plantel estão identificadas, mas o CM sabe que a SAD não vai entrar em loucuras para satisfazer as necessidades do treinador.



Marega sem lugar no onze

Moussa Marega foi reintegrado depois de 19 dias afastado do plantel, mas não deverá ser utilizado, pelo menos de início, no jogo de amanhã com o V. Guimarães. O maliano foi perdoado por Sérgio Conceição, mas ainda estará sob escrutínio pelas atitudes que não caíram bem junto da equipa técnica.



Por outro lado, os dragões têm dado uma boa resposta sem o maliano, com André Pereira a assumir a titularidade. De resto, o jovem de 23 anos deverá manter o lugar no onze. Marega vai ter de esperar.