Besiktas chama por Marega

Turcos procuram sucessor para Talisca e avançado do FC Porto é alternativa.

08:26

Moussa Marega continua a ser o alvo prioritário de vários clubes estrangeiros. Desta vez é o Besiktas a mostrar interesse no avançado do FC Porto e a colocar-se na frente da corrida.



Segundo avança o jornal ‘FotoMac’, o clube turco pretende assegurar os serviços do maliano de 27 anos, de forma a preencher a vaga deixada por Talisca, após a saída para o Guangzhou Evergrande (China).



Segundo a mesma fonte, o presidente do Besiktas, Fikret Orman, já terá apresentado uma proposta junto dos responsáveis do FC Porto para garantir a contratação do africano, antes do fecho do mercado (31 de agosto).



Marega tem contrato com os dragões até 2020, mas a SAD portista está disposta a libertar o jogador, mas só a troco de 40 milhões de euros (cláusula de rescisão), depois do jogador ter forçado a saída.



Recorde-se que o emblema turco também manifestou interesse em Aboubakar na abertura do mercado, mas o avançado senegalês acabou por entrar nas contas de Sérgio Conceição, deitando por terra uma possível saída para a Turquia.



Entretanto, Marega, que estava a fazer trabalho à parte do restante plantel, não tendo ainda realizado qualquer jogo oficial esta época, foi ontem reintegrado. A equipa prepara o jogo de sábado (21h00), diante do V. Guimarães , no Estádio do Dragão.



Processo contra Guerra

O FC Porto avançou com um processo crime contra Pedro Guerra devido ao que considera serem "declarações falsas" do comentador ligado ao Benfica.



Em causa, está a acusação deste de que os dragões pediram a substituição de Fábio Veríssimo no último jogo com o Belenenses, referente à 2ª jornada da Liga.



"O FC Porto sente-se lesado e ofendido. Acresce que a gravidade destas afirmações ofende também outras entidades", pode ler-se em comunicado emitido pelos azuis-e-brancos.