Equipa de andebol do FC Porto homenageia Alfredo Quintana após vencer campeonato

O FC Porto assegurou hoje o título nacional de andebol, ao vencer na receção ao Águas santas por 35-32, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os 'azuis e brancos', que ao intervalo já venciam por 16-14, festejam assim o título nacional a duas jornadas do fecho da prova, numa altura em que ainda perseguem o feito inédito de terminar o campeonato só com vitórias.

Com este triufo, o FC Porto assegura a conquista do título, liderando a prova com 84 pontos, mais sete do que o Sporting, segundo e que apenas pode alcançar os 'dragões' na classificação, sendo que os portistas detêm vantagem no confronto direto.