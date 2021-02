Sérgio Conceição está a ponderar jogar com três centrais amanhã, na receção à Juventus para a 1ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador do FC Porto, sabe o CM, considera que grande parte do sucesso na eliminatória passa por tentar não sofrer golos em casa. E, para isso, é preciso travar o ataque italiano, sobretudo Cristiano Ronaldo.









A aposta numa defesa reforçada não é inédita esta época. Sérgio Conceição utilizou esse esquema tático nos dois jogos com o Man. City: e se perdeu no primeiro (1-3 em Manchester), logrou um empate no segundo, no Dragão, precisamente sem sofrer golos (0-0). A fórmula foi repetida frente ao Sporting, nas meias-finais da Taça da Liga, jogo que o FC Porto só perdeu (1-2) nos instantes finais: Jovane marcou aos 86’ e aos 90+4’.

Caso a opção recaia por uma linha com cinco defesas, Sarr poderá jogar no centro ao lado de Pepe e Mbemba, deixando as faixas para Manafá e Zaidu. No meio-campo, Sérgio Oliveira e Uribe teriam o apoio de Otávio e Corona, a jogarem mais por dentro, para dar vantagem aos azuis-e-brancos na batalha do miolo. Taremi seria o único avançado, até pelo mau momento de forma de Marega.





Com três centrais, o FC Porto poderá controlar melhor as diagonais de Cristiano Ronaldo, que com um colega no ataque (Morata) tende a partir de zonas laterais, explorando o espaço entre centrais para finalizar. E a estatística mostra que travar CR7 é meio caminho para conseguir um bom resultado frente à Juve. Das quatro derrotas da equipa italiana, em três delas o craque português não marcou qualquer golo - na outra não jogou. E em dois dos sete empates também ficou em branco.





O avançado português não tem um histórico profícuo frente aos dragões: em seis jogos só tem uma vitória, na única partida em que marcou um golo. Esse jogo, na última visita ao Dragão, foi há quase 12 anos.





saiba mais

milhões de euros é quanto o FC Porto já ganhou com a Liga dos Campeões, segundo o relatório e contas semestral. Este valor já inclui os direitos televisivos até ao fim de dezembro e a passagem aos oitavos de final. O apuramento para os ‘quartos’ rende outros 10,5 milhões €.





Mentalidade competitiva



Os defesas brasileiros da Juventus Danilo e Alex Sandro, que representaram o FC Porto entre 2011 e 2015, destacaram a “mentalidade” competitiva dos ‘dragões’ e anteciparam um duelo difícil na Champions.





duelo inédito



Companheiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e na seleção nacional, Pepe vai defrontar o avançado pela primeira vez. “Treinei muitas vezes contra ele. Vai ser um jogo especial”, disse o central do FC Porto à revista da UEFA. “Espero a vitória. Agora, sabemos que vai ser muito difícil. A Juventus tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem o melhor do Mundo, o Cristiano”, acrescentou o defesa. A UEFA escolheu o espanhol Carlos Del Cerro Grande para apitar o jogo.





francisco disponível



O FC Porto inscreveu Francisco Conceição na lista B da Liga dos Campeões, pelo que o extremo (18 anos) pode defrontar amanhã (20h00) a Juventus. O filho de Sérgio Conceição teve uma estreia positiva na equipa principal dos dragões com o Boavista (2-2) e reforçou o seu espaço no plantel. Neste momento, está à frente de Felipe Anderson nas opções e ao mesmo nível de Fábio Vieira e João Mário.