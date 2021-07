Federação e primeiro-ministro britânico condenam insultos racistas contra jogadores na final do Euro 2020

A Associação Inglesa de Futebol mostrou-se "chocada" e "enojada" pelos comentários racistas nas redes sociais que visaram três jogadores da seleção, uma condenação seguida já esta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico.

Os jogadores da equipa inglesa merecem serem tratados como heróis, não [vítimas de] insultos racistas nas redes sociais", escreveu Boris Johnson no Twitter, referindo-se aos comentários racistas dirigidos a Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, os três jogadores que falharam grandes penalidades na derrota de domingo com a Itália na final do Euro, em Wembley.

"Os responsáveis por este terrível abuso deveriam envergonhar-se", acrescentou o primeiro-ministro.