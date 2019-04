Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Feirense diz que o jogo com o Benfica "envergonha o futebol português"

Fogaceiros criticam arbitragem do jogo com as águias e enumeram três lances.

21:20

O Feirense emitiu um comunicado nas redes sociais no qual questiona o que foi feito da verdade desportiva no jogo deste domingo com o Benfica. Os fogaceiros criticam as decisões da equipa de arbitragem, nomeadamente do vídeo-árbitro, e dizem mesmo que este encontro "envergonha o futebol português".



"Os clubes pedem isenção, rigor, respeito e verdade desportiva, mas depois há decisões que adulteram os jogos e mancham este campeonato", pode ainda ler-se na mesma nota.



Leia a publicação na íntegra:



"Onde está a verdade desportiva?



Hoje assistimos a mais um jogo que envergonha o futebol português. Os clubes pedem isenção, rigor, respeito e verdade desportiva, mas depois há decisões [ver vídeo] que adulteram os jogos e mancham este campeonato.



O CD Feirense, com todo o mérito, chegou à vantagem no marcador, ao minuto 10', mas depois foi o que se viu...



21': 2x0 anulado a Vítor Bruno

39`: Grande penalidade a favor do SL Benfica, com recurso ao VAR

47': Grande penalidade por assinalar a favor do CD Feirense. O VAR desta vez foi esquecido.



Só a título de curiosidade, para os mais distraídos, Bruno Paixão foi VAR em três dos últimos cinco jogos do CD Feirense (SL Benfica, Vitória FC e Belenenses SAD). Na jornada passada, o nosso central Flávio Ramos foi expulso pelo VAR e falhou o jogo de hoje."