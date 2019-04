Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Francisco J. Marques e o golo anulado ao Feirense: "A sistemática coação dá resultado"

Francisco J. Marques usou o Twitter para mostrar um lance do jogo do Benfica.

19:21

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, contestou o golo anulado ao Feirense na partida com o Benfica, dizendo que "a sistemática coação dá resultado".



"Leitura aos apóstolos: quando a sistemática coação dá resultado. Ide em paz e que Deus vos acompanhe", escreveu o responsável portista no Twitter.