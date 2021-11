O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, propôs esta terça-feira uma última internacionalização a Ricardinho, que comunicou o final da carreira na seleção de futsal, e torná-lo "embaixador vitalício" da equipa das 'quinas'.

Em discurso na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois do anúncio oficial efetuado por Ricardinho, Fernando Gomes dirigiu-se ao internacional luso com as duas propostas, revelando sentir "um misto de sensações" com a decisão, que entende e respeita.