A Autoridade Tributária (AT) ganhou o processo que tinha contra o selecionador nacional, Fernando Santos, em relação à aplicação da cláusula antiabuso aos rendimentos auferidos em 2016 e 2017, apurou o CM.



De acordo com a sentença do tribunal arbitral a que o CM teve acesso, o coletivo considerou que a celebração de contrato para exercer as funções de selecionador nacional entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a empresa Femacosa (cujo sócio e gerente é Fernando Santos) serviu como mero instrumento para maximizar as vantagens fiscais, diminuindo o pagamento de impostos ao Fisco.









