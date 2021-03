Fernando Santos quer “foco total” para a qualificação para o Mundial 2022 no Qatar

"Para se poder chegar às fases finais, concretizar o objetivo que todos desejamos, temos de lá estar. Não podemos dar como adquirido, há que ter foco total nos jogos de apuramento”, disse esta terça-feira Fernando Santos na antevisão do jogo de hoje entre Portugal e o Azerbaijão, primeiro na qualificação para o Mundial 2022 no Qatar.

O selecionador admite que a Seleção é “favorita”, mas quer que os seus jogadores pensem no encontro – realiza-se em Turim (Itália) devido à pandemia – como “uma final”. O técnico não confirmou se Nuno Mendes vai estrear-se no lado esquerdo da defesa depois da dispensa de Raphael Guerreiro por lesão.





Santos falou ainda sobre Ronaldo e que esta é a única grande competição que falta conquistar ao craque: “Vai estar fortíssimo em termos mentais.” Já Rúben Dias disse ser necessário “o máximo de seriedade”. “O inimigo podemos ser nós próprios”, admitiu o central do Man. City.





Para garantir a presença no Mundial de 2022 (8ª em mundiais e 6ª consecutiva), a realizar entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Portugal precisa de vencer o grupo A, sendo que o 2º classificado jogará um “play-off”. Depois do Azerbaijão, seguem-se os jogos fora com a Sérvia, no sábado, e com o Luxemburgo, na terça-feira.