Fernando Santos com todos os jogadores no treino antes de receber Itália

Partida vai realizar-se esta segunda-feira, no Estádio da Luz.

Por Lusa | 11:34

A seleção portuguesa de futebol realizou este domingo o último treino antes da estreia no Grupo 3 da Liga das Nações A, diante da Itália, numa sessão em que Fernando Santos teve todos os jogadores à disposição.

Um dia depois da dispensa por lesão do lateral Raphaël Guerreiro, o selecionador contou com os restantes 23 convocados no treino realizado no Estádio da Luz, palco da partida de segunda-feira.

Os atletas efetuaram aquecimento com bola, sendo que, nos 15 minutos abertos à comunicação social, todos trabalharam sem limitações.



Fernando Santos faz antevisão do jogo

O selecionador português de futebol afirmou este domingo que a Itália "continua a ser um histórico mundial, apesar de ter falhado o Mundial2018, e revelou que o 'onze' luso será semelhante ao apresentado no particular com a Croácia (1-1).

"Tanto a Croácia como a Itália são duas grandes seleções. A Itália é um histórico mundial e não é por não ter estado presente no último Mundial que deixa de o ser. O jogo com a Croácia era particular, não tinha pontos. Este jogo já se insere numa nova competição. Espero que a minha equipa esteja ao seu nível", afirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão da partida com os transalpinos, que marca a estreia de Portugal no Grupo 3 da Liga das Nações A, na segunda-feira, sendo que a 'squadra azzurra' empatou o primeiro jogo, a receção à Polónia (1-1).