Fifó bate recorde no futsal e futebol português

Mais jovem do que Ricardinho e Ronaldo na Seleção A.

Por João Pedro Óca | 08:52

Andreia Gonçalves, conhecida no futsal por Fifó, saltou para as bocas do mundo com os quatro golos marcados na final dos Jogos Olímpicos da Juventude, que deram a medalha de ouro a Portugal, e continua a dar que falar.



Ao ponto de ser comparada a Cristiano Ronaldo e a Ricardinho. A atleta do Benfica é a mais jovem da história do futsal e do futebol português a jogar pela seleção principal. Estreou-se em 2016, com apenas 16 anos. Ronaldo fez o primeiro jogo pela Seleção A de futebol com 18 anos e Ricardinho estreou-se ao mais alto nível no futsal com 17.



Fifó, que brilhou na Argentina ao serviço da seleção sub-19, já fez 12 jogos pela equipa principal de Portugal. O primeiro foi aos 16 anos, diante da Espanha (Portugal perdeu 5-3).



Um recorde que continua por bater. "Comecei a jogar futsal muito nova. O meu pai e o meu irmão sempre jogaram futebol mas escolhi este desporto pela intensidade", disse a jovem ao site da FIFA.



Cristiano Ronaldo jogou pela primeira vez na Seleção frente ao Cazaquistão (vitória por 1-0), em 2003, no mesmo ano em que Ricardinho também se estreou (triunfo 8-4, Andorra).



PORMENORES

Equipa chega no domingo

A equipa de futsal feminino que foi campeã olímpica nos Jogos da Juventude, em Buenos Aires, chega a Lisboa no domingo às 09h10. A equipa deverá ser recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em breve, sabe o CM.



Seleção arrasou

A seleção nacional teve o melhor ataque (57 golos marcados, dos quais 21 tiveram a assinatura de Fifó), a melhor defesa (apenas cinco tentos sofridos) e ainda ganhou na categoria de Fair Play, pela folha disciplinar limpa, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires.