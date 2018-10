Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CMTV transmite em direto a final de futsal feminino entre Portugal e o Japão

Seleção nacional disputa o ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude.

11:46

A CMTV vai transmitir em direto a final de futsal feminino nos Jogos Olímpicos da Juventude. A Seleção portuguesa de sub-19 venceu a congénere boliviana por 16-2 e vai disputar a medalha de ouro com o Japão.



A equipa japonesa venceu a Espanha por 3-2. A final está marcada para esta quarta-feira às 22h00 e vai ser transmitida em direto no canal do Correio da Manhã.