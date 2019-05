Do futebol ao ténis, clubes nacionais ou internacionais deixaram mensagem ao guarda-redes.

Casillas foi internado de urgência no Hospital CUF, no Porto, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio após o treino dos dragões, esta quarta-feira. Nas redes sociais, já vários desportistas reagiram à notícia.

As figuras do mundo do desporto unem-se a uma só voz para desejar as melhoras de Casillas, utilizando principalmente a plataforma digital Twitter.





Que recuperes e voltes rápido, o Desporto e o Futebol Português precisam de ti! #ForçaIker pic.twitter.com/QEx7mJShPE — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 1 de maio de 2019

Mucho animo y fuerza para ti amigo @IkerCasillas volverás más fuerte!!!! Abrazo más fuerte que Nunca — Diego Capel (@Diego11Capel) 1 de maio de 2019

Eres un toro, y puedes con todo. Te espero para otro zumo. Te quiero tio @IkerCasillas pic.twitter.com/eGqxGjMOHu — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 1 de maio de 2019

Thinking of you, @IkerCasillas - we all hope to see you back on the pitch soon ? https://t.co/z2KI5Z8CdB — Arsenal FC (@Arsenal) 1 de maio de 2019

Every Rossonero wishes a safe and full recovery to @IkerCasillas. We can't wait to see you back on the pitch Iker! — AC Milan (@acmilan) 1 de maio de 2019

¡Mucho ánimo, @IkerCasillas! Recibe nuestros mejores deseos para una pronta y total recuperación — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de maio de 2019

















Já são milhares as mensagens de força de fãs de Iker Casillas, tanto nas redes sociais do guarda-redes, como nas da mulher, a jornalista Sara Carbonero

As equipas de futebol portuguesas fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio ao guada-redes, apelando às melhoras de Iker.O Benfica e o Sporting (rivais diretos da equipa do FC Porto) não quiseram deixar este momento em branco e desejaram as melhoras ao guarda-redes através do Twitter. E não só. Equipas como a do Belenenses, Braga ou Moreirense também manifestaram solidariedade para com o estado clínico do atleta, que todos dizem "fazer falta" no futebol.Destacam-se também alguns amigos de Iker, como Luís Figo, Carles Puyol, Diego Capel, Óliver Torres e Sérgio Ramos, também eles preocupados com o estado de saúde do jogador. As figuras manifestaram-se na plataforma Twitter, à exceção de Cristiano Ronaldo, que publicou um 'instastorie' com o atleta As seleções e equipas internacionais de futebol e mesmo atletas de outras modalidades, como Rafael Nadal, seguiram o mesmo 'exemplo'.