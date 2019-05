Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo deixa mensagem a Casillas: "Muita força, amigo"

Capitão da Seleção Nacional deixou mensagem de rápidas melhoras ao guarda-redes do FC Porto.

17:01

Cristiano Ronaldo não ficou indiferente à situação a envolver Iker Casillas e através das redes sociais já deixou uma mensagem de apoio ao guarda-redes do FC Porto, do qual foi colega de equipa durante seis temporadas no Real Madrid.



"Muita força, amigo. Espero que te recuperes rapidamente", escreveu o avançado português numa mensagem deixada nas Histórias do Instagram.