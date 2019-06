Filho de 11 anos de José Antonio Reyes despede-se em mensagem arrepiante: "Amo-te papá"

Jose Reyes Lopez, um dos três filhos de José Antonio Reyes, deixou este domingo uma emotiva e arrepiante mensagem de despedida ao pai, que este sábado perdeu a vida num acidente de viação.Através do Instagram, o pequeno Jose Reyes, de 11 anos, anexou várias fotos ao lado do antigo jogador, algumas delas referentes ao último momento em que ambos estiveram juntos (há duas semanas, depois de um jogo do Extremadura)."Este foi o último momento que passámos juntos, papá. Nesse dia tinhas-me dado conselhos, como sempre fazes, mas hoje foste embora para nunca mais voltar e é um dia muito duro para mim. Fui e sempre serei muito orgulhoso de ti, papá. Não passámos juntos o tempo que queríamos, mas só tu e eu sabemos o quanto gostávamos um do outro. Sei que desde o céu irás cuidar de mim e eu nunca te esquecerei. Amo-te, papá", escreveu o filho mais velho do malogrado jogador, fruto do relacionamento com Ana López.Jose Reyes Lopez é também ele jogador de futebol, atuando nos escalões de Sub-12 do Leganés, clube no qual é avançado.