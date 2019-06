Futebolistas e clubes despedem-se de Reyes nas redes sociais

Após este acidente, que também tirou a vida ao primo e a um amigo de Reys, o mundo do futebol reagiu nas redes sociais. Vários colegas de profissão e clubes publicaram mensagens emotivas.





O avançado espanhol José Antonio Reyes, que chegou a vestir a camisola do Benfica, morreu este sábado vítima de um acidente de viação. A informação da tragédia que envolveu o jogador foi avançada pelo Sevilha, clube onde o avançado deu os primeiros passos na carreira e onde permaneceu cerca de nove anos.Após este acidente, que também tirou a vida ao primo e a um amigo de Reys, o mundo do futebol reagiu nas redes sociais. Vários colegas de profissão e clubes publicaram mensagens emotivas.

FC Barcelona wishes to express their deepest condolences for the death of footballer José Antonio Reyes, a brilliant and charismatic player; one of the most outstanding figures and with a great trajectory in football. Rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2019









We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019









Que triste noticia de José Antonio Reyes. Mi pésame para la familia, descansa en paz — Paulo Futre (@PauloFutre) June 1, 2019









We're saddened to hear of the passing of José Antonio Reyes. Our thoughts are with his family and friends.



RIP José. https://t.co/Vb0XUjLzRb — Liverpool FC (@LFC) June 1, 2019









El Córdoba Club de Fútbol lamenta comunicar el fallecimiento de José Antonio Reyes tras un accidente de tráfico.



Eres, fuiste y serás por siempre parte de nuestra historia. Descansa en paz. pic.twitter.com/GQl4trtp54 — Córdoba CF (@Cordobacfsad) June 1, 2019









La familia atlética está de luto. Ha fallecido nuestro exjugador José Antonio Reyes. Siempre estarás en nuestros corazones. Descanse en paz — Atlético de Madrid (@Atleti) June 1, 2019









Everyone at Arsenal is devastated by the shocking news that our former player Jose Antonio Reyes has died in a traffic collision in Spain.



Jose Antonio Reyes: 1983-2019



Rest in peace, Jose ?? pic.twitter.com/AT6rLFutvI — Arsenal FC (@Arsenal) June 1, 2019









El @realmadrid quiere transmitir su más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros de Reyes, a los que se une en el inmenso dolor por su pérdida. Así mismo, hace extensivas sus condolencias a su actual club, el @EXT_UD.

Tweet (2/2) pic.twitter.com/9fBTlQTmcS — Real Madrid C.F.? (@realmadrid) June 1, 2019









We are sad to hear of the tragic passing of Jose Antonio Reyes.



Everyone at Manchester City sends their love and thoughts to Jose’s family and friends. — Manchester City (@ManCity) June 1, 2019









Descasa en paz hermano pic.twitter.com/B8gQ4F5jQq — carlos bacca (@carlos7bacca) June 1, 2019









Jose amigo... No me lo puedo creer. Te voy a echar muchísimo de menos. Hasta siempre. pic.twitter.com/BqfEN2FSA4 — Joan Capdevila (@capde11) June 1, 2019









Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos de José António Reyes.



Até sempre. pic.twitter.com/ZDdnj7leYB — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 1, 2019









A Família Benfiquista apresenta as mais sentidas condolências pelo falecimento de José António Reyes.



? https://t.co/le0rzVfsAW pic.twitter.com/SoLlAVGHg8 — SL Benfica (@SLBenfica) June 1, 2019









Así Quiero Recordarte José, con una sonrisa y dando todo en Nuestra Pasión. Descansa en Paz. pic.twitter.com/YEZCjhhnWp — Diego Pablo Simeone (@Simeone) June 1, 2019









Everyone at UEFA is shocked & hugely saddened to learn that José Antonio Reyes has died aged 35.



A Spanish international with 5 @EuropaLeague titles, Reyes will be sorely missed by the football world.



Our thoughts are with his family & friends at this terrible time. pic.twitter.com/EW4btJ9Vf9 — UEFA (@UEFA) June 1, 2019









I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon — Thierry Henry (@ThierryHenry) June 1, 2019





Descansa em paz José Antonio Reyes. Sentidas condolências à família e amigos #FCPorto pic.twitter.com/bKLl6PW2ND — FC Porto (@FCPorto) June 1, 2019