Cristianinho, filho de CR7, foi a grande atração do primeiro dia do Torneio Marítimo Centenário 7, que se realiza em diversos campos da Madeira.

O jovem Cristianinho, de 8 anos, venceu os dois primeiros jogos pelos sub-9 da Juventus e deixou a sua marca: 7 golos na goleada por 26-0 ao "Marítimo China" e 5 nos 15-1 à Camacha.

O também número 7 da Juventus teve nas bancadas o apoio da família, nomeadamente da avó Dolores Aveiro e da tia Elma Aveiro.

O Marítimo Centenário reúne mais de 5.000 participantes e termina no próximo sábado, no Estádio do Marítimo, nos Barreiros.