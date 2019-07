Filho de Zidane oficializado como reforço do Desportivo das Aves

Enzo Zidane é oficialmente reforço do Desportivo das Aves, segundo anunciou, esta segunda-feira, o emblema avense.O médio-ofensivo, filho de Zinedine Zidane, chegou a Portugal para ser integrado nos trabalhos às ordens de Augusto Inácio e assinou um contrato válido para as próximas duas épocas.Formado no Real Madrid, Enzo esteve ao serviço do Real Majadahonda, de Espanha, na última temporada.