Foguetes deflagrados durante a madrugada junto ao hotel do Benfica

Situação já tinha ocorrido em outras ocasiões em que o clube ficou hospedado em Vila Nova de Gaia.

02:29

Vários foguetes e artefactos piroctécnicos semelhantes foram deflagrados durante esta madrugada de domingo junto ao hotel onde o Benfica está hospedado em Gaia, alegadamente por adeptos do FC Porto.



Uma situação que não é propriamente nova, na medida em que ocorreu em ocasiões anteriores em que os encarnados ficaram hospedados naquela unidade antes de encontros no Norte do país, nomeadamente antes da recente partida com os dragões, em março.



Recorde-se que as águias defrontam este domingo o Sp. Braga, às 17h30.