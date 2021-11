Frank Williams faleceu este domingo aos 79 anos, anunciou a Williams Racing, equipa que fundou. O inglês, ex-piloto, foi o mais antigo chefe de equipa da Fórmula 1, tendo completado 50 anos no cargo em 2019."É com grande tristeza que, em nome da família Williams, a equipa confirma a morte de Sir Frank Williams, fundador e ex-chefe de equipa da Williams Racing, aos 79 anos", pode ler-se no comunicado.