Bilionários seduzidos pelas estrelas entram em corrida ao Espaço

Longe vão os tempos em que, na fase final da Guerra Fria, Estados Unidos da América e União Soviética disputavam entre si uma verdadeira corrida ao espaço, que ficou conhecida para a posteridade como ‘A Guerra das Estrelas’. Agora, esse é um desafio protagonizado por alguns dos homens mais ricos do Planeta, que se digladiam na exploração daquela que também é conhecida como a última fronteira.Este domingo, dia 11 de julho, Richard Branson pretende ir para o espaço a bordo da nave VSS Unity SpaceShipTwo, da empresa Virgin Galactic, fundada pelo bilionário inglês. Assim, o ‘senhor Virgin’ antecipa-se ao fundador da Amazon, Jeff Bezos, empresário norte-americano considerado o? homem mais rico do Mundo, que anunciou que vai tentar a mesma proeza no próximo dia 20 de julho a bordo de um foguetão da sua própria empresa, o Blue Origin. Objetivo em cima da mesa destes exploradores é apostar e investir no chamado turismo espacial através de voos suborbitais curtos – inclusivamente, ambos os bilionários já criaram empresas para explorar o setor.A participar nesta ‘festa espacial’ está também Elon Musk, fundador e CEO da fabricante automóvel Tesla e da SpaceX, empresa de sistemas aeroespaciais e de serviços de transporte espacial sediada na Califórnia. O excêntrico e mediático empresário nascido na África do Sul está fora deste primeiro tiro de partida, mas tem planeado, embora ainda sem data, o primeiro voo espacial de teste do seu foguete Starship, apontando como prioridade a exploração do planeta Marte.Segundo comunicado da Virgin Galactic, no seu teste de ste domingo, Richard Branson "vai avaliar a experiência do astronauta privado". Depois deste, estão previstos mais dois testes antes do início dos voos comerciais regulares em 2022, indicou a empresa.