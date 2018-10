Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas exige mais da equipa do Sporting

“Se queremos recuperar, temos de ser melhores em campo”, avisa.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:55

Frederico Varandas mostra-se insatisfeito com os resultados desportivos do Sporting e exige mais e melhor da equipa técnica e dos jogadores.



"Perdemos [4-2 com o Portimonense] porque fomos piores, não foi por causa da arbitragem ou do cansaço. E se queremos recuperar os quatro pontos para os líderes [Benfica e Sp. Braga], temos de ser melhores em campo", disse esta quarta-feira o presidente do Sporting na cimeira de presidentes, em Coimbra.



O líder leonino respondeu às críticas de que tem sido alvo e garante que o clube vai recuperar da crise financeira.



"Há pessoas que estão habituadas a o Sporting ser um circo, um produto televisivo de chacota, mas esse tempo acabou. O empréstimo obrigacionista é uma realidade e o financiamento chega em novembro. Será também uma tristeza para outros, mas o processo das rescisões será resolvido. O Sporting não está em pré-falência", reforçou.



Vitória com ‘poker’ de Castaignos

O Sporting venceu ontem o Torreense (Campeonato de Portugal) por 4-2, num jogo-treino realizado na Academia de Alcochete. O avançado holandês Luc Castaignos foi a grande figura ao marcar os quatro golos da equipa leonina.



Fora deste jogo estiveram Bas Dost, Jerémy Mathieu e Raphinha, que continuam em tratamento.



Já o guarda-redes Salin mantém o repouso absoluto.