Futebolista de Marco Silva detido em França por ameaçar a ex-mulher

Issa Diop, defesa do Fulham, treinado por Marco Silva, foi detido num hotel em Toulouse, França, acusado de ameaçar repetidamente a ex-mulher, com quem tem um diferendo devido a pagamentos decorrentes do divórcio.O jornal 'La Depeche' conta o que se passou: "É suspeito de ameaçar repetidamente a companheira, de 29 anos, de quem está a separar-se. O divórcio, que começou há alguns meses, está a decorrer num clima de conflito."A ex-mulher estará a pedir largas quantias de dinheiro, que Issa Diop não se mostra disponível para pagar. Segundo o mesmo jornal, "a situação é tensa" e o jogador "terá mencionado a possibilidade de se livrar dela de vez".A mulher apresentou uma queixa formal na semana passada e o jogador foi detido domingo, quando chegou à sua cidade natal, proveniente de Inglaterra.