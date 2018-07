Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gabriel Appelt faz ultimato ao Leganés

Desejoso por jogar de águia ao peito, médio ameaça não voltar a alinhar pelos espanhóis se o negócio falhar.

08:18

Gabriel Appelt está desejoso por jogar no Benfica e fez um ultimato aos responsáveis do Leganés para que mostrem mais recetividade em negociar a mudança para a Luz. Caso o negócio não chegue a bom porto, o médio ameaça mesmo não voltar a vestir a camisola do clube espanhol, apurou o Correio da Manhã.



Nesta altura, enquanto decorrem as negociações, o luso-brasileiro, de 24 anos, treina-se à parte dos restantes companheiros e assim vai continuar até que o processo fique concluído. A transferência não está fácil, em grande parte devido às inesperadas exigências do Leganés que pediu 15 milhões de euros ao Benfica quando o negócio estava perto de se concretizar por cerca de 11 milhões, segundo o jornal espanhol 'AS'.



De resto, o CM sabe que o Leganés responsabiliza o Benfica pela postura que o médio está a adotar durante o processo e, também por isso, não está disposto a facilitar na ronda negocial. O médio já assumiu de viva voz que quer vir para o Benfica e, ao que CM apurou, já só pensa na hora de vestir a camisola das águias.



O clube da Luz não vai desistir do negócio e continua empenhado em fechá-lo, confiante de que sairá por cima no braço de ferro com o Leganés. O médio pode ainda ser oficializado nas próximas horas.



Rafa sem preocupações

Rafa não perde o sono a pensar na luta por um lugar no onze. "Não estou preocupado com o Rafa, mas com o Benfica. Se conseguir ajudar, tudo bem, se não, cá estarei para apoiar. Há muita competição por um lugar", disse o extremo que concorre com Salvio, Cervi ou Zivkovic.



Keaton está a divertir-se

"É a minha primeira pré-época a este nível e estou a divertir-me. Estou a apreciar o tempo com a equipa, trabalhar e espero ficar aqui no plantel principal", disse Keaton Parks, médio norte-americano de 20 anos do Benfica, nos EUA.



Bilhetes à venda para Champions e Vitória

O Benfica colocou ontem à venda os bilhetes para o jogo com o Fenerbahçe (7 agosto, Champions) e para a primeira ronda da Liga com o V. Guimarães (dia 12).



Svilar, Grimaldo e Fejsa de regresso

Svilar, Grimaldo e Fejsa já estiveram à disposição de Rui Vitória nas sessões de treinos ontem nos EUA. O trio falhou os treinos na 2.ª feira com problemas físicos.