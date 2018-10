Gabriel é a novidade nos convocados do Benfica para a receção ao FC Porto

Jogador tinha falhado o encontro com os gregos do AEK de Atenas para a Liga dos Campeões.

Por Lusa | 21:49

O médio brasileiro Gabriel é a principal novidade no lote dos convocados do Benfica para a receção deste domingo ao FC Porto, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol.

O jogador, que tinha falhado o encontro com os gregos do AEK de Atenas para a Liga dos Campeões (triunfo, por 3-2), volta assim a estar disponível para o treinador Rui Vitória, que não poderá contar com o castigado Conti, expulso diante do Desportivo de Chaves (2-2), nem com os lesionados Krovinovic e Tyronne, que recuperam de cirurgias, e Jardel, com uma microrrotura na coxa direita.

O Benfica, terceiro classificado da I Liga, com 14 pontos, recebe este domingo, às 17h30, o FC Porto, segundo, com 15, em jogo da sétima jornada da I Liga.