Gabriel Menino no Benfica agrada a Jorge Jesus

Gabriel Menino, do Palmeiras, agrada a Jorge Jesus, apurou o CM. O médio defensivo, que também pode atuar como lateral-direito, é um dos jogadores que o técnico gostaria de contar no Benfica já em janeiro.









O brasileiro, de 20 anos, tem na polivalência uma das suas grandes qualidades. Médio defensivo de raiz ,tem alinhado no lado direito da defesa do ‘Verdão’ nos últimos encontros da equipa, agora orientada por Abel Ferreira. O técnico português já tinha Gabriel Menino sinalizado quando esteve no Flamengo. Na altura, o jogador alinhava pela equipa sub-20 do Palmeiras. A explosão acabou por acontecer já esta temporada, tendo participado em 35 jogos oficiais da equipa principal (um golo).

O brasileiro, que atualmente está em isolamento depois de ter contraído Covid-19, foi chamado pera a seleção canarinha, mas acabou por ser preterido devido ao teste positivo. Jorge Jesus entende que Gabriel Menino tem características defensivas que fazem dele um jogador muito difícil de ultrapassar, ao contrário de Guga (lateral do Atlético Mineiro, que também está sinalizado). Além de lateral-direito e de trinco, o jogador também pode alinhar numa posição mais avançada no meio-campo.



pormenores

Defesa a três



Jorge Jesus deve testar no jogo da Taça de Portugal com o Paredes, no sábado, uma defesa com três jogadores.





Tiago Araújo convence



Tiago Araújo, avançado que pode jogar como lateral-esquerdo, tem impressionado Jesus. O jogador da equipa B tem vindo a integrar os treinos da formação profissional.





Riqui Puig apontado



O médio espanhol Riqui Puig estará na mira do Benfica. A informação foi avançada pelo jornal catalão ‘Sport’, que fala também do interesse do FC Porto.