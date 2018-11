Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Goleada deixa Benfica na Liga Europa

Encarnados começaram por ter bola, mas sem passarem do meio-campo, enquanto os alemães aproveitaram os brindes da defesa adversária.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Benfica fez esta terça-feira uma exibição desastrada e foi goleado (5-1), na Alemanha, diante do Bayern, mas apurou-se para a Liga Europa, já que o Ajax foi à Grécia bater (2-0) o AEK. Por isso, no último jogo do Grupo E da Champions, as águias ‘só’ vão lutar por mais 2,7 milhões de euros.



Na Baviera, a partida começou com o Benfica a ter bola sem conseguir progredir. Não passava do meio-campo. Já o Bayern era mais acutilante e na segunda chegada à área abriu o marcador. Robben, na direita, livrou-se de Fejsa (com um túnel), Cervi e Grimaldo, fletiu para o centro da área e disparou para o 1-0. Minutos depois, o mesmo Robben passou como quis por André Almeida e rematou, desta vez para defesa segura de Odysseas.



Os alemães dominavam a seu bel-prazer e Odysseas voltou a brilhar num remate artístico de Lewandovski. Depois, o Benfica equilibrou e teve uma boa jogada protagonizada por Grimaldo, Jonas e Pizzi, que, na área, em vez de rematar, centrou e só ganhou um canto. E foi numa das várias bolas perdidas pelo Benfica no ataque que, num contragolpe, o Bayern chegou ao 2-0. Robben recebeu na cara de Conti, ganhou-lhe em velocidade, entrou na área e atirou a contar.



E novo golo esteve à vista, não fosse uma notável defesa de Odysseas (mostrou enormes reflexos) a uma cabeçada de Muller. No canto, Conti e Rúben Dias perderam o duelo aéreo com Lewandovski e... 3-0 para o Bayern. Perto do intervalo, o único lance perigoso do Benfica: pontapé de ressaca de André Almeida, a rasar o poste esquerdo.



O início da segunda parte deu algumas boas indicações do Benfica, com um grande golo do recém-entrado Gedson, após uma jogada ofensiva bem delineada, em que a bola passou ainda por Rafa e Jonas. Só que essas indicações não se confirmaram. Muito por culpa do Bayern que durante largos minutos congelou o jogo, com inúmeros passes laterais no meio-campo e alguns verticais, que chegavam à área e colocavam a cabeça em água às águias.



Numa dessas investidas, Odysseas voltou a brilhar ao desviar para canto um remate do isolado Ribéry. No canto... 4-1. Um lance igual ao do 3-1: Conti e Rúben Dias perderam nas alturas para Lewandovski. Antes do 5-1 final, Odysseas ainda parou um estouro de Goretzka fora da área. Nada pôde fazer quando Ribéry rematou certeiro, na área, após passe atrasado de Alaba.



Nos minutos finais, o Bayern limitou-se a controlar.



Adeptos pedem cabeça de Vitória

Os adeptos do Benfica presentes no Allianz Stadium apuparam a equipa e pediram a demissão de Rui Vitória, após a goleada sofrida com o Bayern , que relega os encarnados para a Liga Europa.



Os jogadores dirigiram-se no final do jogo à claque encarnada que estava em Munique para agradecer o apoio e foram brindados com assobios e insultos. "Palhaços, joguem à bola", ouviu-se gritar em coro.



"Treinador perdido? Jamais, Sou feliz na vida. Estou triste com o resultado, tal como os benfiquistas e os jogadores. Mas é nesta altura que temos de estar todos unidos", disse Rui Vitória no final do jogo, admitindo que a "estratégia falhou". O treinador atribuiu o mérito ao adversário que "foi superior".



Gedson admite: "Esta não é a nossa melhor fase. Foi muito duro"

Gedson precisou apenas de 40 segundos em campo para marcar o tento de honra do Benfica, no arranque da segunda parte.



"Esta não é a nossa melhor fase. Tive alguma sorte no golo. Contudo sofremos o 4-1 logo a seguir e isso foi muito duro", disse, revelando que Rui Vitória tinha pedido compromisso e trabalho aos jogadores.



Já Rúben Dias admitiu que a "equipa perdeu o Norte". "É altura de nos unirmos e levantar a cabeça", disse.



ANÁLISE

Bayern Munique

Mesmo sem ter feito uma exibição de encher o olho, o Bayern teve momentos de grande brilhantismo, sobretudo na forma como trocava a bola e a soltava em condições para o temível trio de atacantes; as estrelas Ribéry, Robben e Lewandovski.



Defesa do Benfica

Como é possível sofrer dois golos praticamente iguais, na sequência de pontapés de canto (Lewandovski foi mal marcado), e dar amplas liberdades ao pé esquerdo de Robben e ao pé direita de Ribéry? Foi por aqui que começou o pesadelo da Baviera.



Certinho e atento

O italiano Daniele Orsato seguiu o jogo de perto e não pactuou com lances mais viris - ‘sacou’ logo dos cartões amarelos. O primeiro, aliás, até foi para Robben, por uma entrada maldosa em Gabriel. De resto, acertou mais do que errou nas faltas.