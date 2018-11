Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NOS contrata especialista para reforçar combate à pirataria nos jogos do Benfica

Sites piratas, redes sociais e serviços ilegais de IPTV vão ser monitorizados, processados e, se for caso, bloqueados.

A NOS assinou um contrato com a Nagra, empresa que trabalha na área da segurança dos conteúdos e tecnologia televisiva, para reforçar o combate ao streaming ilegal de jogos do Benfica no campeonato. A própria Nagra já confirmou o acordo e adiantou que irá 'vigiar' não só sites piratas mas também redes sociais e serviços ilegais de IPTV, monitorizando-os, processando-os e, se for caso, bloqueando-os.



Recorde-se que a NOS comprou, por 400 milhões de euros (num período de 10 épocas), os direitos de transmissão televisiva dos jogos fora de casa do Benfica para o campeonato (transmitidos pela Sport TV), tendo ainda nos seus conteúdos para subscrição a própria BTV, que transmite as partidas caseiras dos encarnados na Liga NOS.



"O objetivo da NOS é providenciar aos seus subscritores conteúdos da mais alta qualidade e a melhor experiência de visualização, algo particularmente importante no que toca à transmissão de eventos desportivos em direto, como os jogos do Benfica. Temos de preservar o valor do nosso conteúdo e assegurar que os conteúdos premium chegam apenas de forma legítima. A Nagra foi, por isso, a escolha natural", afirmou José Pascoal, diretor de serviços e plataformas da NOS.