Rui Vitória: “Temos de agarrar esta oportunidade"

Técnico das águias garante que a sua equipa está preparada para o jogo de hoje, frente ao Bayern.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

Ganhar ou ganhar, não há volta a dar. "Estamos preparados para isso e temos de agarrar esta oportunidade", garante Rui Vitória. O jogo de hoje frente ao Bayern é decisivo para o Benfica e qualquer outro resultado em Munique, que não seja a vitória, significa o adeus à Liga dos Campeões.



O futuro de Rui Vitória também pode estar em jogo esta noite. "O meu foco não é o Rui Vitória. Importante é o Benfica. Mais do que divergências ou contestação, a união é que é fundamental. Nada está acima do Benfica e o Benfica está acima de tudo", disse o treinador das águias.



O foco está apontado ao Bayern, logo as notícias sobre Jorge Jesus passam ao lado do técnico. "Vejo pouco essas notícias. Transmitem-me apenas. Não é por receio, é forma de estar. Vivi momentos de sucesso, outros, muito menos, de insucesso, mas é natural. Não digo que é falta de racionalidade, mas é a emoção."



A instabilidade não alterou a preparação das águias. "Independentemente dos momentos de cada equipa olhamos para as características dos jogadores para ver onde podemos aproveitar alguma fragilidade. Temos de ser rigorosos defensivamente, claros no ataque e tirar partido das nossas características", acrescentou Rui Vitória na antevisão do jogo de hoje.



"Não fechem a Luz", pede o Benfica

O Benfica lançou esta segunda-feira um apelo aos seus adeptos no sentido de estes não fazerem uso de material pirotécnico nos jogos em casa ou fora, sob risco de o Estádio da Luz vir a ser interditado, por reincidência.



O uso deste tipo de artefactos nos jogos recentes com o Tondela e com o Moreirense obrigou o Benfica a pagar uma multa de 20 mil euros.



Jonas no ataque aos ‘oitavos’

Jonas deve ser o único ponta de lança no onze frente ao Bayern. A aposta leva Rui Vitória a regressar ao sistema do 4x3x3, abdicando da dupla Seferovic/Jonas, utilizada no jogo com o Arouca da Taça de Portugal (2-1). Agora o Benfica tem de vencer o Bayern para sonhar ainda com a passagem aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.



"Mais do que atacar muito, quero é atacar bem. É preciso cabeça para saber como atacar", disse Rui Vitória que respondeu ainda às críticas de falta de coragem nos jogos da UEFA: "Não concordo. Contra o Ajax tivemos muita coragem, infelizmente criámos muitas oportunidades que não concretizámos. Queremos vencer aqui e se formos rigorosos estaremos mais perto da vitória".



PORMENORES

Sempre derrotados

O Benfica disputou quatro jogos com o Bayern, em Munique, tendo perdido todos. Três foram com goleadas (5-1, 4-1 e 4-1). O mais recente foi nos ‘oitavos’ da Champions de 2015/16, com uma derrota por 1-0 .



11 jogos a sofrer golos

O Benfica sofre golos em partidas da Champions há 11 jogos consecutivos. A última vez que a equipa das águias manteve a baliza a zero foi na vitória frente ao B. Dortmund (1-0) na Luz, em fevereiro de 2017.



Encaixe de 46,5 milhões

O Benfica já encaixou esta temporada na liga milionária 46,5 milhões de euros: 42,9 pela presença na fase de grupos mais 2,7 milhões pela vitória com o AEK e 900 mil euros pelo empate no Estádio da Luz com o Ajax.