"Espero que Rui Vitória fique", diz Renato Sanches

Médio dos bávaros esteve presente na conferência de imprensa antes do jogo entre Benfica e Bayern.

Renato Sanches espera que o Bayern Munique volte às vitórias terça-feira com o Benfica em jogo da Liga dos Campeões e fez votos que um resultado negativo não tenha influência no futuro de Rui Vitória no clube da Luz.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, o jogador recordou o golo que marcou no estádio da Luz, na primeira volta, dizendo que tem recuperado a confiança ao longo da época.



"Todos sabem que foi um momento importante para mim e para a minha família. Ter marcado foi bom, mas mau para o Benfica. Consegui recuperar a minha confiança naquela altura e ao longo do tempo tenho estado bem e tenho tido o apoio do treinador e dos meus colegas. Vai ser um momento muito especial novamente. Normalmente a minha família fica sempre contente se marcar, seja contra quem for. Tive algumas mensagens porque foi um bom regresso a Portugal. Foi em Portugal que vivi o melhor momento no futebol e foi importante ter recebido essas mensagens", disse.



O Bayern Munique-Benfica é também um jogo entre dois treinadores que estão a ser contestados devido a resultados e exibições menos conseguidas. Renato Sanches evita falar sobre o assunto, mas volta a defender o treinador dos encarnados.



"No que diz respeito ao treinador não quero falar, só tenho de jogar. No futebol há altos e baixos, já passei alguns. Não é um problema meu mas espero que Rui Vitória fique. Queremos ganhar os três pontos e estamos focados em ganhar. Espero que Rui Vitória fique. Não tenho de falar sobre o treinador. Dei uma entrevista há pouco tempo e expliquei o que gostaria que acontecesse com o treinador", referiu, antes de dizer o que mudou depois de um momento mais difícil, quando o português veio para Munique.



"Quando cheguei deparei-me com jogadores que via apenas na PlayStation. Foi uma questão de tempo e de confiança. Também me lesionei e perdi a pré-época. Tudo tem o seu tempo e sinto-me bem e confiante. Procurei a minha confiança", terminou.