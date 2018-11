Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória mantém dupla de ataque

Treinador vai continuar a apostar em Jonas e Seferovic.

Por António M. Pereira | 09:35

Rui Vitória, treinador da equipa do Benfica, vai manter a dupla de avançados formada por Jonas e Seferovic, apurou o CM.



Apesar de algumas críticas feitas após o último jogo, frente ao Arouca (triunfo suado por 2-1 em jogo da Taça de Portugal), o técnico quer aproveitar o bom momento de forma dos dois jogadores de maneira a aumentar os índices de finalização da equipa.



As falhas na concretização têm sido recorrentemente apontadas como principais responsáveis pelas lacunas que a formação da Luz tem evidenciado nos últimos jogos. E explicam em grande medida o mau momento patenteado desde há várias semanas, em diversas competições, com resultados negativos.



No último jogo, com o Arouca, um adversário de escalão inferior e teoricamente menos forte, o índice de finalização não melhorou, com a escolha da dupla Jonas-Seferovic (o brasileiro marcou um dos golos).



Mas Rui Vitória acredita que a aposta firme no sistema 4x4x2 vai acabar por dar frutos. Para isso conta também com a consolidação de Krovinovic. O médio croata está de regresso após longa paragem, por lesão, e no entender do técnico tem grande qualidade de passe para servir os homens da frente. Além de ajudar imenso na tarefa de proteção a Grimaldo.



Filho do treinador do rival em destaque

Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição (treinador do FC Porto) esteve em destaque pela equipa Sub-23 do Benfica ao marcar dois golos na vitória por 3-1 sobre o Vit. Guimarães, em jogo em atraso da 6ª jornada da Liga Revelação. A equipa da Luz está na liderança da prova, com 31 pontos.