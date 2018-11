Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministério Público quer Benfica em julgamento

Terminada a produção de nova prova, procurador prepara alegações.

Por Tânia Laranjo | 08:39

Terminada a fase instrutória, com a inquirição das testemunhas arroladas pelas defesas, o Ministério Público prepara as alegações do processo E-Toupeira. Será na próxima segunda-feira que o procurador Valter Alves vai defender que a Benfica SAD deverá ir a julgamento.



A prova produzida não alterou os factos da acusação, com o Benfica apenas a demonstrar que é normal a oferta de bilhetes. Os dois administradores da SAD arrolados como testemunhas também nada revelaram. Disseram apenas que nunca pediram a Paulo Gonçalves para conhecer processos em segredo de justiça.



Ana Peres deverá decidir ainda em dezembro o que vai acontecer. Se a acusação prossegue nos exatos termos em que foi proferida - e aí não há recurso - ou se é alterada. Se assim for, José Augusto sairá em liberdade, já que se extingue o prazo das medidas de coação.



Ontem, as últimas testemunhas a serem ouvidas foram Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, e os presidentes do Braga e do Guimarães. O primeiro foi explicar que é normal adeptos tirarem fotos com atletas - José Augusto tinha uma fotografia com Nuno Gomes - enquanto os outros dois foram também falar da normalidade de oferecer bilhetes e camisolas.



Sobre os factos da acusação - de que Paulo Gonçalves pediu aos dois funcionários judiciais para acederem a processos em segredo de justiça - nenhuma das testemunhas tinha informação. Nada disseram.



Recorde-se, ainda, que o procurador pediu em sede de acusação que o Benfica fosse condenado numa pena acessória - que poderá levar ao afastamento das competições desportivas até três anos. O magistrado deverá manter o mesmo raciocínio jurídico em fase de julgamento, no caso de a SAD ser pronunciada.



Mails juntos em único caso

A Justiça decidiu juntar todos os casos que nasceram da divulgação ilegítima dos mails num único processo. Foram ouvidas nos últimos dias diversas testemunhas arroladas pelo Benfica, que diz ter sofrido prejuízos avultados após o conhecimento da sua correspondência privada.



É neste processo que os administradores da SAD portista - entre outros, Pinto da Costa, Reinaldo Teles e Fernando Gomes - são arguidos. Juntam-se a Francisco J. Marques, diretor de comunicação, que no início foi quem deu ‘a cara’, no Porto Canal, pela mesma divulgação.



Entretanto, o Benfica está também a ultimar uma nova queixa – que agora já vai ser contra pessoas identificadas – depois de a Justiça norte americana ter fornecido dados sobre os autores de alguns dos blogs. Esta nova participação deverá será anexada ao mesmo processo.



De fora, mas igualmente sob investigação, está o conteúdo dos mails propriamente ditos. Os que foram ilegitimamente divulgados não valem como prova, mas o juiz autorizou uma cópia cega a vários equipamentos informáticos. Luís Vieira e Paulo Gonçalves foram dois dos alvos da Polícia Judiciária.



PORMENORES

Juíza aceita ouvir

O juiz Ivo Rosa só tinha aceite quatro testemunhas do Benfica, mas Ana Peres revogou a decisão e permitiu mais quatro. Os encarnados acabaram por desistir de Sousa Cintra.



Prazos apertados

O processo E-Toupeira não foi declarado especialmente complexo e por isso os prazos para prosseguir são apertados.



Preso em casa

Foi após sair a acusação que José Augusto foi para casa, em prisão domiciliária. O funcionário judicial esteve seis meses em prisão preventiva.



SAD com trinta crimes

A SAD do Benfica é acusada da prática de 30 crimes. Os outros três arguidos respondem, cada um, por mais de 70 crimes.



Saiu do Benfica

Após ser deduzida a acusação, Paulo Gonçalves deixou o Benfica, para se dedicar em exclusivo a preparar a defesa.