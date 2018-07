Golo de Matheus Pereira vale ao Sporting primeiro triunfo da época

Clube de Alvalade vence por 1-0 frente aos franceses do Nice.

Por Lusa | 20:15

Um golo de Matheus Pereira, aos 52 minutos, permitiu este sábado ao Sporting o primeiro triunfo na pré-temporada, ao vencer 1-0 os franceses do Nice, em jogo de futebol que valeu pelo segundo tempo dos 'leões'.

O lance de contra-ataque, que contou com assistência do também reforço Raphinha, foi o melhor momento de um encontro no qual, naturalmente, as equipas apresentaram ainda várias limitações e problemas de engrenagem entre os setores.

Depois da derrota na estreia, por 2-1, frente aos suíços do Neuchatel Xamax, os 'leões' defrontaram agora o Nice, oitavo classificado em França na época passada e que perdeu Mário Balotelli para os franceses do Marselha.