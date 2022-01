Griezmann Mbappé nasceu no Chile há dois dias e já é falado em todo o Mundo

No que a nomes de filhos diz respeito, já se sabe, todos têm uma opinião para dar, mas se há nomes consensuais, outros há que são polémicos... à nascença. É o caso de Griezmann Mbappé.Sim, leu bem: Griezmann Mbappé Chambi Pacaje nasceu às 21h09 do dia 1 de janeiro de 2022, em Atacama, no Chile, com 3,064 kg e 50 centímetros.Recorde-se que em 2019, um casal do sudoeste da França, fã de futebol, foi proibido pelo tribunal de dar ao seu filho o nome de "Griezmann Mbappé", em homenagem aos dois jogadores da seleção francesa campeã mundial. Será que no Chile o nome também leva 'cartão vermelho'?