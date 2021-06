Portugal empatou (2-2) esta quarta-feira com a França e vai defrontar a Bélgica nos oitavos de final do europeu, no domingo, em Sevilha. Cristiano Ronaldo esteve em grande ao marcar os dois golos lusos, de penálti, e chegou aos 109 na Seleção, igualando o recorde do iraniano Ali Daei.Também Rui Patrício brilhou com três intervenções de enorme categoria.