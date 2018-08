Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda-redes Thibaut Courtois no Real Madrid e Kovacic no Chelsea

'Merengues' anunciam negócio com o clube ingês, mas não revelam os valores envolvidos.

21:09

É já um dos negócios destes últimos dias de mercado de transferências. Thibaut Courtois é o mais recente reforço do Real Madrid, numa transferência que envolve também a mudança do croata Mateo Kovacic para os blues, por empréstimo de uma temporada.



Segundo o Real Madrid, o guardião belga, de 26 anos, assinou um contrato válido para as próximas seis temporadas com os merengues, numa transferência da qual não há confirmação quanto aos valores envolvidos. Quanto a Kovacic, reforça os blues num empréstimo válido até final de 2018/19.



Refira-se que o Chelsea já esta quarta-feira se tinha mexido para contratar um guarda-redes, o espanhol Kepa, pelo qual pagaram 80 milhões de euros ao Ath. Bilbao.