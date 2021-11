Grujic e Mbemba avançam em San Siro

Sérgio Conceição está obrigado a mexer no onze que amanhã defronta o Milan, no estádio de San Siro. As lesões de Uribe e Marcano vão permitir a titularidade do médio-defensivo sérvio Grujic e do central congolês Mbemba.









A ausência do colombiano, que deve durar mais de um mês devido a uma lesão muscular na perna direita, é a mais problemática pela importância que o jogador tem na dinâmica atual da formação portista.

Marko Grujic, que substituiu o sul-americano no jogo com o Boavista (goleada 4-1), está na linha da frente para ocupar o lugar, até porque tem rotinas mais defensivas em relação a Vitinha, uma possibilidade mais ofensiva para o duelo no estádio de San Siro.





Sérgio Oliveira, tal como já tinha acontecido no jogo do Dragão com os rossoneri (1-0), continuará a merecer a confiança de Conceição.





No eixo da defesa, o técnico portista não quer correr riscos. O espanhol Ivan Marcano contraiu uma entorse no pé direito no último jogo. A lesão não é grave, mas é limitativa, pelo que treinador portista não deverá arriscar na sua utilização com o risco de agravar ainda mais o problema físico.





Chancel Mbemba, que não foi titular nos dois últimos jogos para a Liga, mereceu a confiança no encontro com o Milan, no Porto, a contar para a 3ª jornada do Grupo B da Champions.





De resto não haverá mais alterações em relação ao último onze que goleou o Boavista. Zaidu, que também saiu com queixas físicas desse encontro, está recuperado e vai ser o dono do lado esquerdo da defesa, até porque o brasileiro Wendell continua a recuperar (ver texto anexo nesta página).





Evanilson tem ganho espaço nos últimos jogos e vai continuar a fazer dupla no ataque com o iraniano Taremi. Luis Díaz (autor do golo no Dragão e muito elogiado pelos adversários) e Otávio serão os principais municiadores dos dois homens mais avançados no conjunto portista.

“orgulho”

de vitinha



“Sentimos sempre um grande orgulho em envergar este símbolo ao peito e também o facto de termos começado, em miúdos, a sonhar em chegar à equipa A”, disse esta segunda-feira o médio Vítor Ferreira, mais conhecido por Vitinha, em declarações ao site da UEFA.





portistas podem garantir liga europa



O FC Porto ocupa o terceiro lugar do Grupo B e, apesar do objetivo ser passar aos oitavos de final da prova, uma vitória no encontro de amanhã em Milão garante de imediato a presença na Liga Europa. Os dragões, na época passada, foram eliminados nos quartos de final da Champions pelo Chelsea, que viria a vencer a prova.