Guarda-redes do Liverpool pede desculpa aos adeptos em lágrimas

Clube inglês viu o Real Madrid receber o título de campeão europeu após os três golos sofridos.

10:48

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Even though he cost Liverpool the UCL trophy, he is still human.<br><br>You gotta feel for him. Tough luck Karius. <a href="https://t.co/FNd5XNIxdU">pic.twitter.com/FNd5XNIxdU</a></p>— WH (@Wilshoholic) <a href="https://twitter.com/Wilshoholic/status/1000479581747470337?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de maio de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





Loris Karius, o guarda-redes do Liverpool, dirigiu-se em lágrimas à bancada dos adeptos para pedir desculpa pelo desfecho da partida frente ao Real Madrid. O clube espanhol venceu o jogo por 3-2, o que ditou a vitória da final da Liga dos Campeões que decorreu este sábado em Kiev, na Ucrânia.Ainda em campo, o guardião alemão não conseguiu esconder a insatisfação que sentiu ao não conseguir defender especialmente dois dos três golos sofridos pela equipa.Apesar da derrota, Karus foi confortado por diversos colegas e membros da equipa técnica do clube inglês.