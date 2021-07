Guarda-redes iraniano Alireza Beiranvand que defendeu penálti de Cristiano Ronaldo cedido ao Boavista

O guarda-redes internacional iraniano Alireza Beiranvand foi emprestado ao Boavista pelos belgas do Antuérpia até ao final da época, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, que ficou com cláusula de opção de compra.

"Alireza Beiranvand assinou este sábado pelo Boavista. O guarda-redes iraniano chega cedido por uma época pelo Antuérpia, da Bélgica, tendo sido estabelecida uma opção de compra", lê-se em comunicado publicado pelos 'axadrezados' no sítio oficial na Internet.

Alireza Beiranvand, de 28 anos, fez 12 partidas pelo Antuérpia em 2020/21, na sequência de quatro épocas no Persepolis, pelo qual foi tetracampeão iraniano e partilhou balneário com os avançados Mehdi Taremi, do FC Porto, e Ali Alipour, do Marítimo.

O guardião natural de Khorramabad chegou ao clube mais titulado daquele país asiático oriundo do Naft Tehran, numa altura em que já era presença frequente nas convocatórias da seleção do Irão, que foi orientada pelo português Carlos Queiroz, entre 2011 e 2019.

O melhor jogador do Irão em 2019 contabiliza 44 internacionalizações e participou nas últimas duas edições da Taça Asiática, em 2015 e 2019, além de se ter destacado no Mundial2018, ao defender uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo no empate entre Irão e Portugal (1-1), da terceira e última jornada do Grupo B, em Saransk, na Rússia.

O guarda-redes é aposta do Boavista para concorrer com o brasileiro Rafael Bracali e João Gonçalves na baliza 'axadrezada', colmatando a saída do 'canarinho' Léo Jardim, titular em 2020/21, que terminou o empréstimo e regressou ao campeão francês Lille.

Alireza Beiranvand torna-se o segundo reforço da formação de João Pedro Sousa para 2021/22, depois de já ter sido acionada a cláusula de opção de compra do defesa brasileiro Nathan, que evoluiu na época passada por cedência do Vasco da Gama.