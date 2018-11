“Há quem tenha de dar mais”, diz Conceição sobre jogadores do FC Porto

Treinador diz que é cedo para falar de reforços mas revela insatisfação com alguns jogadores.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:16

A vitória sobre o Varzim (4-2) para a Taça da Liga, com jogadores menos utilizados, deixou sobressair algumas debilidades do plantel do FC Porto. Ainda assim, Sérgio Conceição não quer falar em reforços. "Ainda é muito cedo para falar dessas situações. Mas é algo que não me preocupa nada", afirmou esta sexta-feira o técnico da equipa portista no lançamento do jogo de hoje com o Marítimo (9ª jornada da Liga).



"Os jogadores com menos tempo de jogo jogaram porque conto com eles, o meu discurso no balneário é sempre este. No entanto, no final do jogo, também disse que alguns jogadores podiam ter feito mais contra o Varzim e já lhes transmiti isso mesmo", revelou o treinador.

O FC Porto defronta o Marítimo esta tarde (18h00) na ilha da Madeira. Os dragões querem vencer para manter a liderança, mesmo sabendo das dificuldades. "É uma deslocação tradicionalmente difícil, o Marítimo habituou-nos a lutar pelos oito primeiros lugares. Claramente, temos de fazer o que nos compete para conquistarmos os três pontos. É esse o nosso objetivo", disse Sérgio Conceição.



"Pensamos sempre jogo a jogo, temos um ciclo de três jogos difíceis - Marítimo, Lokomotiv de Moscovo e Sp. Braga - mas o encontro mais importante é o próximo contra o Marítimo", afirmou o técnico.

Sobre um dos temas que marca a atualidade, o técnico deixou a sua opinião e revela ter ligado ao colega. "O despedimento de José Peseiro foi tremendamente injusto. Há erros que se cometem, mas não me quero meter na vida do Sporting. O José Peseiro também me ligou e estivemos 15 minutos ao telefone quando passei por uma fase difícil, não me esqueço disso, e agora também fiz o mesmo", referiu o treinador da equipa azul e branca.



"Com certeza que o presidente do Sporting achou que era o melhor para o clube atuar desta forma, não tenho que criticar", finalizou Sérgio Conceição.



Espírito pouco positivo

No final do jogo com o Varzim, ainda no relvado do Estádio do Dragão, o técnico conversou com Sérgio Oliveira. O diálogo foi entendido como uma ‘reprimenda’ pelos erros cometidos no jogo da Taça da Liga.



"Disse-lhe que erros acontecem. O Sérgio tem tido um espírito pouco positivo nos últimos quinze dias", confidenciou Conceição. "Disse-lhe que o apoiava. Estou sempre do lado dos jogadores nos momentos difíceis", afirmou.