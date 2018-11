Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há um gesto de Ronaldo que futebolista camaronês nunca esquecerá

Eric Djemba-Djemba teceu rasgados elogios à personalidade do português.

10:48

Com mais um reencontro entre Manchester United e Cristiano Ronaldo na agenda, a imprensa voltou a recolher declarações de alguns dos ex-colegas do português em Old Trafford, como o caso de Eric Djemba-Djemba, que ao The Sun teceu rasgados elogios à personalidade do português.



Atualmente a atuar na Suíça, no modesto FC Vallorbe-Ballaigues, o camaronês aproveitou a oportunidade para lembrar um gesto que, admite, jamais esquecerá. Tudo aconteceu em 2010, quando CR7 já estava em Madrid e Djemba-Djemba atuava nos dinamarqueses do OB.



"A minha mãe morreu em 2010 e o vencedor de cinco Bolas de Ouro estava lá para mim quando tudo aconteceu. Estava a jogar pelo Real Madrid na altura e ligou-me a dizer 'se precisares de mim, se precisares de alguém para falar, estou aqui'. Foi um momento que jamais esquecerei e as suas palavras foram muito confortantes naquele momento duro", admitiu o médio, de 37 anos.



Bastante ligado a causa solidárias, Djemba-Djemba adianta que Ronaldo sempre se mostrou disponível para o ajudar: "O Cristiano disse que estaria lá sempre que eu precisasse. Doará equipamentos, comida e tudo o que conseguir para nos ajudar. Ele sabe que faço muitas ações solidárias e sempre me ofereceu a sua ajuda. É um homem muito generoso".