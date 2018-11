Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Mourinho ganha a Ronaldo na Champions

Golaço do avançado português abriu as hostilidades mas os ingleses deram a volta.

Por Luís Oliveira | 09:59

O Manchester United de José Mourinho venceu esta quarta-feira por 2-1 a Juventues no Allianz Stadium em Turim. Foi a primeira derrota da equipa de CR7 esta época, que foi quem inaugurou o marcador com mais um golo de levantar o estádio. A equipa de Mourinho reagiu, deu a volta ao marcador e conseguir os três pontos.



Sem ponta de lança fixo e apostando em avançados móveis sempre em contínua rotação, as equipas começaram o jogo a disputar o meio campo, mas seria a equipa da casa a criar mais oportunidades de golo através de remates de Cristiano Ronaldo, Khedira – atirou ao poste aos 35’ -, Cuadrado e Dybala.



A equipa de Mourinho defendia-se como podia e De Gea garantiu o nulo até ao intervalo, num jogo em que a posse de bola foi equilibrada.



Na segunda parte a Juventus entra a todo o gás, Dybala atira à barra aos 50’. Aos 65’ Bonucci faz um passe a lançar CR7 e o internacional português enche o pé e atira sem hipóteses para De Gea.



Os adeptos da ‘Juve’ ficaram eufóricos mas Mourinho fez três substituições em nove minutos que alteraram o marcador: aos 86’ Mata empata através de um livre marcado de forma soberba e aos 90’ um auto-golo marcado em parceria entre Bonucci e Alex Sandro.



PORMENORES

Grupo equilibrado

Ao ganhar em Turim, o Manchester United aproximou-se da Juventus, ocupando as duas primeiras primeiras posições do grupo H. O Valência é terceiro.



Mourinho provocador

No final do jogo, e tal como aconteceu há 15 dias, Mourinho provocou os adeptos da Juventus colocando a mão direita na orelha para ouvir os assobios.