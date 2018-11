Ronaldo condecorado com camisola '400' antes de partida em Turim

Craque português recebeu homenagem por parte do presidente da Juventus, depois de completar 400 golos em ligas nacionais.

Estima, carinho, vitória! Grande Juve!", pode ler-se na descrição que acompanhava a fotografia com a camisola 400.





Ver esta publicação no Instagram Stima, affetto, vittoria! Grande Juve! #finoallafine Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) a 3 de Nov, 2018 às 3:13 PDT

Cristiano Ronaldo foi homenageado momentos antes da partida entre a Juventus e o Cagliari, em Turim.O internacional português recebeu do presidente da Juventus, Andrea Agnelli, uma camisola do clube, com o número 400 impresso nas costas, como forma de celebrar os golos marcados pelo craque em todas as Ligas nacionais.Recorde-se que desde que CR7 chegou a Turim, já marcou sete golos pela Liga italiana.Depois do jogo, Ronaldo fez uma publicação no Instagram a agradecer o momento. "