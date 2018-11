Dybala pede ajuda para encontrar menino iraniano que o imitou em vídeo

Futebolista pede ajuda nas redes sociais para encontrar criança que publicou vídeos em que mostra grande talento.

20:30

Paulo Dybala, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, pediu ajuda nas redes sociais para encontrar um pequeno fã do Irão.

O menino publicou nas redes sociais um vídeo onde usa a camisa 10 do Juventus com o nome do jogador e acerta um "golo" numa pequena janela, celebrando-o com o mesmo gesto que Dybala.







O futebolista partilhou o vídeo do menino nas histórias do Instagram com um ícone da bandeira do Irão e a hastag #dybalamask. "Por favor, ajudem-me a encontrar esta criança", afirmou na mesma rede social, na última quinta-feira, 1 de novembro.

Os utilizadores tentaram ajudar Dybala e partilharam o vídeo nas redes sociais. Dias depois, alguns afirmam que o menino chama-se Amirmohammad Allameh e tem uma página também no instagram, onde vários internautas marcaram o futebolista.

A alegada página do menino tem apenas cinco publicações, das quais três são vídeos onde aparece a jogar futebol. A mais recente, do dia 14 de Setembro é o referido vídeo onde faz o "livre direto" e celebra imitando o jogador. O vídeo está partilhado com uma legenda em árabe e em inglês, onde afirma "Todos os esforços que fiz na vida foi a tentar fazê-lo muito bem".