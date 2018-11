Juventus vence com Ronaldo em branco

Allegri fez poupanças a pensar no jogo de quarta-feira com o Manchester United. Ronaldo atirou ao poste e o melhor que conseguiu fazer foi a assistência para o 3-1.

Por Filipe António Ferreira | 01:52

A Juventus cumpriu e venceu com alguns sustos o Cagliari por 3-1. Ronaldo ficou em branco, mas ainda assim assistiu Cuadrado para o resultado final.

Allegri não prescindiu do craque português para a receção ao Cagliari, ao contrário de Barzagli e de Alex Sandro que descansaram a pensar no jogo a meio da semana com o Manchester United.

A partida não podia começar da melhor forma com Dybala, um dos melhores, a marcar logo no primeiro minuto, após jogada de classe. Acomodada à vantagem, a Juve passou a jogar a passo e permitiu o empate por João Pedro.Mas logo a seguir Bradaric fez autogolo e deu tranquilidade à ‘Vechia Signora’, que lidera destacada. Antes do descanso, Ronaldo rematou ao poste. Já no 2º tempo o mesmo CR7, que este sábado foi homenageado pelo golo 400 nas principais ligas, teve nova chance. Depois assistiu Cuadrado no 3-1 .Um golo e três assistências. Este foi o resultado da exibição de luxo de João Mário na goleada (5-0) do Inter Milão em casa com o Génova (Veloso entrou aos 58’, enquanto Iuri Medeiros não saiu do banco).