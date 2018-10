Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Golos de Ronaldo obrigam Juventus a reescrever livro de recordes 60 anos depois

Português chegou aos sete golos nas primeiras 10 jornadas do campeonato.

17:23

Cristiano Ronaldo continua a mostrar que, efetivamente, o tempo não passa por si. Mas a verdade é que o craque português da Juventus passa pelo tempo. Após mais dois golos no passado fim de semana, CR7 atravessou 60 anos para igualar um feito notável no clube de Turim, como é lembrado esta terça-feira pelo diário 'La Gazzetta dello Sport'.



O português chegou aos sete golos nas primeiras 10 jornadas do campeonato, algo que não acontecia desde a temporada 1957/58. Na altura, o avançado galês John Charles marcou precisamente sete tentos nesse período e estabeleceu um recorde na Velha Senhora que perduraria durante décadas... até chegar um português que, aos 33 anos, colocou-se no mesmo patamar.



Mais de 60 anos depois, a Juventus teve de reescrever o seu livro de recordes. E Cristiano promete não ficar por aqui.