Halloween foi noite de terror de Peseiro

Leões estiveram a vencer, mas permitiram a remontada. Treinador leonino foi apupado e viu lenços brancos.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Dois erros de André Pinto ditaram a vitória do Estoril frente ao Sporting (2-1) em jogo da Taça da Liga, transformando a noite de halloween num verdadeiro terror para José Peseiro, que foi apupado e viu lenços brancos.



José Peseiro revolucionou o onze e a novidade foi o regresso de Bas Dost à titularidade quase três meses depois. As mexidas na equipa retiraram rotinas e tornaram o jogo mais lento.



Um erro de Gonçalo Santos a sair com a bola permitiu o golo de Wendel (9’). Bas Dost esteve bem na pressão sobre a bola e o brasileiro foi lesto a dominar e a rematar para o fundo da baliza, surpreendendo Thierry Graça.



O golo trouxe tranquilidade aos leões, mas acicatou a equipa da II Liga que foi à procura do golo. Nesse período de maior ascendente dos canarinhos valeu uma dupla intervenção de Salin, primeiro a remate de Aylton Boa Morte e depois a Sandro Lima.



Na etapa complementar, os estorilistas foram sempre mais afoitos e viraram o resultado. Primeiro Sandro Lima trocou as voltas a André Pinto e empatou. Depois foi um autogolo do central.



Os leões defrontam na última ronda o Feirense, na Feira, enquanto o Estoril joga com o Marítimo para definir o vencedor do grupo.



José Peseiro: "Não jogámos mal"

José Peseiro minimizou a derrota frente ao Estoril. "Tínhamos o jogo controlado. Não jogámos mal e não merecíamos este resultado. Dominámos o jogo e na parte final notou-se falta de frescura", referiu o técnico que ainda acredita no apuramento.



Rui Patrício rende 18 milhões

O Sporting informou a CMVM sobre um acordo com o Wolverhampton para a transferência de Rui Patrício, num negócio que rende aos leões 18 milhões de euros.



O guarda-redes tinha rescindido contrato, alegando justa causa, no dia 1 de julho, na sequência da invasão de Alcochete.



O Sporting informou ainda a CMVM que a Gestifute, de Jorge Mendes, aceitou reduzir para 4 milhões o valor a receber pelas renovações de Rui Patrício e Adrien Silva (então leões) em 2016.